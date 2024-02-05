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Новинки недели
Сегодня, 08:52
TERELYA ''Дорога''
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Новая музыка
Kaiser Chiefs ''Feeling Alright''
TERELYA ''Дорога''
Roosevelt ''Forevermore''
Jazzy ''NRG''
Holy Holy & Tasman Keith ''This Time''
Гости Гаррисона ''Так и Быть''
Platon & Joolay ''Chemicals''
30 Seconds To Mars ''Seasons''
Laid Back ''Sitting In My Sofa''
ATB, Nu Aspect & Orem ''Run''
Лента новостей
Больница на Дериглазова стала филиалом поликлиники №1
Сегодня, 17:57
В Правительстве Курской области обратили внимание на проблему повышенного пассажиропотока в новых автобусах
Сегодня, 17:54
Курская область занимает 1-е место в России по урожайности сои
Сегодня, 17:44
С 5 февраля в маршрутной сети Курска будут изменения. Новая конечная остановка маршрута 99м – «Поселок Северный». Изменения вводятся в тестовом режиме на основании анализа данных пассажиропотоков в целях повышения эффективности этого направления. 📌
Сегодня, 17:43
С 5 февраля в маршрутной сети Курска будут изменения. Новая конечная остановка маршрута 99м – «Поселок Северный». Изменения вводятся в тестовом режиме на основании анализа данных пассажиропотоков в целях повышения эффективности этого направления. 📌
Сегодня, 10:04