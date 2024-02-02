С 5 февраля в маршрутной сети Курска будут изменения.

Новая конечная остановка маршрута 99м – «Поселок Северный». Изменения вводятся в тестовом режиме на основании анализа данных пассажиропотоков в целях повышения эффективности этого направления.Для построения своего маршрута жители могут воспользоваться приложениями «Курский транспорт» и «Яндекс». Также операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную информацию для тех, у кого нет доступа в интернет.