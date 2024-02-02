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С 5 февраля в маршрутной сети Курска будут изменения. Новая конечная остановка маршрута 99м – «Поселок Северный». Изменения вводятся в тестовом режиме на основании анализа данных пассажиропотоков в целях повышения эффективности этого направления. 📌

С 5 февраля в маршрутной сети Курска будут изменения.

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 Новая конечная остановка маршрута 99м – «Поселок Северный». Изменения вводятся в тестовом режиме на основании анализа данных пассажиропотоков в целях повышения эффективности этого направления.

  Для построения своего маршрута жители могут воспользоваться приложениями «Курский транспорт» и «Яндекс». Также операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную информацию для тех, у кого нет доступа в интернет.
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