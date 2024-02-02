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Лента новостей / В регионе

Курская область занимает 1-е место в России по урожайности сои

Минсельхоз России провел всероссийское агрономическое совещание, на котором подвели предварительные итоги прошедшего сельскохозяйственного года и обсудили планы на 2024-й.
Фото из официального сайта Курская область

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Курская область занимает 1-е место в России по урожайности сои. Также по итогам 2023 года регион стал лидером по урожайности сахарной свеклы в стране. По урожайности рапса область занимает 3-е место.
В 2023 году на 1 га пашни курские аграрии внесли 167 кг в действующем веществе минеральных удобрений, это наилучший результат среди регионов РФ.

В данный момент продолжается подготовка к новому сезону. В преддверии весенней посевной кампании хозяйства ведут подработку семенного материала зерновых и зернобобовых культур, проверку семян на сортовые и посевные качества. Осуществляется завоз семян подсолнечника, ярового рапса, кукурузы, сахарной свеклы.

Продолжается ремонт сельскохозяйственной техники. 
Ведется поставка удобрений на склады сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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