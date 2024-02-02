Курская область занимает 1-е место в России по урожайности сои
Минсельхоз России провел всероссийское агрономическое совещание, на котором подвели предварительные итоги прошедшего сельскохозяйственного года и обсудили планы на 2024-й.
Фото из официального сайта Курская область
В 2023 году на 1 га пашни курские аграрии внесли 167 кг в действующем веществе минеральных удобрений, это наилучший результат среди регионов РФ.
В данный момент продолжается подготовка к новому сезону. В преддверии весенней посевной кампании хозяйства ведут подработку семенного материала зерновых и зернобобовых культур, проверку семян на сортовые и посевные качества. Осуществляется завоз семян подсолнечника, ярового рапса, кукурузы, сахарной свеклы.
Продолжается ремонт сельскохозяйственной техники.
Ведется поставка удобрений на склады сельскохозяйственных товаропроизводителей.