Минсельхоз России провел всероссийское агрономическое совещание, на котором подвели предварительные итоги прошедшего сельскохозяйственного года и обсудили планы на 2024-й.

Курская область занимает 1-е место в России по урожайности сои. Также по итогам 2023 года регион стал лидером по урожайности сахарной свеклы в стране. По урожайности рапса область занимает 3-е место.В 2023 году на 1 га пашни курские аграрии внесли 167 кг в действующем веществе минеральных удобрений, это наилучший результат среди регионов РФ.В данный момент продолжается подготовка к новому сезону. В преддверии весенней посевной кампании хозяйства ведут подработку семенного материала зерновых и зернобобовых культур, проверку семян на сортовые и посевные качества. Осуществляется завоз семян подсолнечника, ярового рапса, кукурузы, сахарной свеклы.Продолжается ремонт сельскохозяйственной техники.Ведется поставка удобрений на склады сельскохозяйственных товаропроизводителей.