В Правительстве Курской области обратили внимание на проблему повышенного пассажиропотока в новых автобусах
Работа общественного транспорта вновь вызывает вопросы у курян.
Александр Васильченко, первый заместитель министра транспорта Курской области: «Проанализировали эффективность тех или иных маршрутов в расписании и вносим необходимые корректировки в данное направление. В настоящее время фиксируется положительная динамика по выпуску транспорта по Ленина. На прошлой неделе у нас было порядка 90-92% запланированного выпуска то сегодня утро у нас уже 96».
В свою очередь Роман Старовойт призвал курян отнестись с пониманием к ограничениям и пообещал усовершенствовать систему в круглосуточном режиме, используя все базы данных.
Подробно на официальном сайте «Телекомпания «ТАКТ».