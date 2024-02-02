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В Правительстве Курской области обратили внимание на проблему повышенного пассажиропотока в новых автобусах

Работа общественного транспорта вновь вызывает вопросы у курян. 

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Регулярный пассажиропоток, загрязненность и переполненность новых автобусов особенно в час пик. Но заместитель министра транспорта Курской области уверяет о положительной динамике.

Александр Васильченко, первый заместитель министра транспорта Курской области: «Проанализировали эффективность тех или иных маршрутов в расписании и вносим необходимые корректировки в данное направление. В настоящее время фиксируется положительная динамика по выпуску транспорта по Ленина. На прошлой неделе у нас было порядка 90-92% запланированного выпуска то сегодня утро у нас уже 96».

В свою очередь Роман Старовойт призвал курян отнестись с пониманием к ограничениям и пообещал усовершенствовать систему в круглосуточном режиме, используя все базы данных.
Подробно на официальном сайте «Телекомпания «ТАКТ».
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