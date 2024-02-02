Больница на Дериглазова стала филиалом поликлиники №1

Заместитель губернатора Андрей Белостоцкий рассказал о дальнейших планах по открытию поликлиники.

По его словам, власти успешно выкупили здание у застройщика.Как уже было сообщено ранее, открытие поликлиники будет осуществляться поэтапно. В марте текущего года начнет свою работу терапевтическое отделение для взрослых, а также будет доступен дежурный педиатр.Затем, в августе, поликлиника будет функционировать на полную мощность. Кроме того, на территории поликлиники будет открыта служба скорой помощи.