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Лента новостей / В регионе

Начинается подготовка к периоду весеннего половодья

В регионе стартует подготовка к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению ЧС вследствие весеннего половодья в 2024 году.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Курской области

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 С этой целью создается областной оперштаб, который будет действовать по утвержденному плану подготовки. Этим станут заниматься сотрудники комитета региональной безопасности, Главного управления МЧС России по Курской области, главы муниципальных районов и городских округов.

Вопросы организации данной работы рассмотрят в феврале на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Курской области.

Готовность к проведению противопаводковых мероприятий обсудят участники оперштаба. Кроме того, предстоит провести штабную тренировку, в рамках которой состоится смотр готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем.



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