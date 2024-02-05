Начинается подготовка к периоду весеннего половодья
В регионе стартует подготовка к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению ЧС вследствие весеннего половодья в 2024 году.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Курской области
Вопросы организации данной работы рассмотрят в феврале на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Курской области.
Готовность к проведению противопаводковых мероприятий обсудят участники оперштаба. Кроме того, предстоит провести штабную тренировку, в рамках которой состоится смотр готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем.