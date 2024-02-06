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Лента новостей / В регионе

При ракетной опасности оперативно будет запускаться звуковой сигнал через систему оповещения населения

 На заседании областного оперштаба под руководством губернатора Курской области Романа Старовойта в связи с потенциальной угрозой провокаций со стороны ВСУ обсудили порядок действий в случае получения сигнала о ракетной опасности.

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 В такой ситуации на территории области или отдельных районов будет оперативно запущен звуковой сигнал через систему оповещения населения, также оповещение будет проведено с перехватом телевизионного сигнала. Пользователи приложения «МЧС России» получат уведомление.

В период с 23:00 до 6:00 звуковой сигнал через систему оповещения запускаться не будет. Такое решение принято оперштабом для того, чтобы избежать паники, не допустить выхода людей из домов на улицу и приближения к окнам в жилых помещениях. В это время будут приходить уведомления приложения «МЧС России», СМС-оповещения, перехват телевизионного сигнала, информация оперативно появится на официальных страницах губернатора Курской области.

 Самый оперативный способ получения информации – уведомления приложения «МЧС России».
СМС-оповещения могут приходить с задержкой, это зависит от количества получателей в рассылке и загруженности сетей связи.


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