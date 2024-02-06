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Лента новостей / В регионе

Ситуация с подтоплением земельных участков в деревне Духовец взята на контроль

В Минприроды Курской области взяли на контроль ситуацию в деревне Духовец Курского района.
Фото с официального сайта Курская область

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В соцсетях появилась информация о подтоплении земельных участков в деревне Духовец в районе переулка Просторного, 10. 
Местные жители ссылались на выход из строя канализационной трубы, принадлежащей МУП «Курскводоканал». Сотрудники регионального Минприроды дважды обследовали эту территорию.

5 и 6 февраля специалисты Минприроды Курской области совместно с представителями МУП «Курскводоканал» и администрации Моковского сельсовета выезжали на указанное место. В ходе обследования информация о порыве канализационной трубы не подтвердилась. Посторонние запахи в воздухе отсутствовали.

При этом в непосредственной близости от населенного пункта находится обводненный карьер. Лицензия на право пользования недрами выдана ЗАО «ПП «Гидромехстрой». Данная информация направлена в адрес прокуратуры Курской области для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования с привлечением сотрудников регионального Минприроды.
В настоящее время вопрос остается на контроле в Минприроды Курской области.
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