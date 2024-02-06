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Лента новостей / В регионе

Курские школьники примут участие в Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

Губернатор Курской области Роман Старовойт в режиме видеоконференции провел заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».


 

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 Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» будет проходить в трех модулях: образовательная программа, спортивная подготовка и военно-прикладные навыки. Также предусмотрены отдельные испытания по условным военным специальностями.

 Участников будут оценивать приглашенные работники федеральных ведомств Росгвардии, МЧС и МВД. При подготовке образовательного модуля материально-техническую базу предоставит АНО «Центр «Патриот» и региональное отделение ДОСААФ.

Предполагается, что в игре участники будут поделены на три возрастные категории: 8-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет. Первый этап пройдет на базе всех первичных отделений «Движения первых». После успешного прохождения регионального этапа в мае, победители будут представлять Курскую область в Всероссийском финале, который состоится в августе-сентябре 2024 года.


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