Курские школьники примут участие в Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

Губернатор Курской области Роман Старовойт в режиме видеоконференции провел заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».







Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» будет проходить в трех модулях: образовательная программа, спортивная подготовка и военно-прикладные навыки. Также предусмотрены отдельные испытания по условным военным специальностями.Участников будут оценивать приглашенные работники федеральных ведомств Росгвардии, МЧС и МВД. При подготовке образовательного модуля материально-техническую базу предоставит АНО «Центр «Патриот» и региональное отделение ДОСААФ.Предполагается, что в игре участники будут поделены на три возрастные категории: 8-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет. Первый этап пройдет на базе всех первичных отделений «Движения первых». После успешного прохождения регионального этапа в мае, победители будут представлять Курскую область в Всероссийском финале, который состоится в августе-сентябре 2024 года.