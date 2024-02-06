В Курске проедут соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»
10 февраля в Курске на территории базы спортивной школы «Арена» на улице Парк Солянка пройдут соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России».
Зарегистрироваться можно перейдя по ссылке https://clck.ru/36zHGq или в личном кабинете на «Госуслугах». Через строку поиска необходимо задать запрос с текстом «запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях».
На странице также доступно положение о проведении соревнований в Курской области с указанием дистанций, правил участия и времени стартов.
Традиционная запись на «Лыжню России» доступна в привычном для спортсменов режиме до 9 февраля.