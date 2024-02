ДЕПАРТАМЕНТ СНОВ 06.02.2024

Scorpions - Under The Same Sun

German Rock Project - Let Love Conquer The World

Winger - Without The Night

Deep Purple - Wasted Sunsets

Queensryche - Silent Lucidity

Whitesnake - Is This Love

Deep Purple - Perfect Strangers

Iron Maiden - Wasting Love

Gorky Park - Stranger

Ritchie Blackmore's Rainbow - Ariel

Kix - Don't Close Your Eyes

Europe - Carrie

Ozzy Osbourne - Killer Of Giants