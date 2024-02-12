В Курской области проводят учет охотничьих животных

Для проведения зимнего учета охотничьих животных специалисты Минприроды Курской области составили специальные маршруты.

В этом году их более 600 общей протяженностью 6,3 тысячи километров.Полевой этап проводится ежегодно с 15 января по 15 марта. Выходя на маршрут в первый день, инспекторы Минприроды затирают уже существующие следы. Со следующего дня начинается подсчет появившихся новых следов. Данный метод позволяет определить зверей и птиц, активных в зимний период.В результате учета прошлого года было установлено, что в Курской области обитают почти 200 тысяч особей куропатки серой, свыше 9 тысяч косуль, более 8 тысяч зайцев, почти 7 тысяч белок и более 2 тысяч куниц. Также зимой в нашем регионе учитываются лось, олень, горностай, лисица и другие животные.Полученные данные используются для охраны и рационального использования охотничьих ресурсов.