Плановое отключение электроэнергии
Специалисты «Курских электрических сетей» будут проводить работы на электросетях.
В Центральном округе
С 13 по 16 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам:
— ул. Школьная, 16-18;
— Школьный переулок, 23-47; 30-64.
С 13 по 14 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам:
— ул. Масловка, 3-43, 6-44;
— ул. Нижняя Казацкая, 99-119, 110-138;
— ул. Заречная, 111-165, 114-168;
— ул. Верхняя Луговая, 227-351, 282-378;
— пер. 4-й Косиновский, 55-77, 50-76;
— ул. Верхняя Луговая, 401-425, 454-498;
— ул. 1-я Орловская, 1-27, 2-34;
—ул. 2-я Орловская, 3А-49А, 2-46А.
Специалисты будут обрезать деревья.
Телефон для справок для жителей Центрального округа: 32-40-89.
В Железнодорожном округе
С 12 по 16 февраля с 13:30 до 16:00 по адресам:
— ул. 8 Марта.
С 12 по 16 февраля с 09:30 до 16:00 по адресам:
— ул. Нижняя Раздельная;
— 1-й Раздельный пер.
Телефон для справок для жителей Железнодорожного округа: 26-32-10.
В Сеймском округе отключений не запланировано.