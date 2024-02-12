Плановое отключение электроэнергии

Специалисты «Курских электрических сетей» будут проводить работы на электросетях.

Свет отключат:В Центральном округеС 13 по 16 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам:— ул. Школьная, 16-18;— Школьный переулок, 23-47; 30-64.С 13 по 14 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам:— ул. Масловка, 3-43, 6-44;— ул. Нижняя Казацкая, 99-119, 110-138;— ул. Заречная, 111-165, 114-168;— ул. Верхняя Луговая, 227-351, 282-378;— пер. 4-й Косиновский, 55-77, 50-76;— ул. Верхняя Луговая, 401-425, 454-498;— ул. 1-я Орловская, 1-27, 2-34;—ул. 2-я Орловская, 3А-49А, 2-46А.Специалисты будут обрезать деревья.Телефон для справок для жителей Центрального округа: 32-40-89.В Железнодорожном округеС 12 по 16 февраля с 13:30 до 16:00 по адресам:— ул. 8 Марта.С 12 по 16 февраля с 09:30 до 16:00 по адресам:— ул. Нижняя Раздельная;— 1-й Раздельный пер.Телефон для справок для жителей Железнодорожного округа: 26-32-10.В Сеймском округе отключений не запланировано.