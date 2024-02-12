Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Плановое отключение электроэнергии

Специалисты «Курских электрических сетей» будут проводить работы на электросетях.

Читайте также

Свет отключат:

В Центральном округе

С 13 по 16 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам:

— ул. Школьная, 16-18;
— Школьный переулок, 23-47; 30-64.

С 13 по 14 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам:

— ул. Масловка, 3-43, 6-44;
— ул. Нижняя Казацкая, 99-119, 110-138;
— ул. Заречная, 111-165, 114-168;
— ул. Верхняя Луговая, 227-351, 282-378;
— пер. 4-й Косиновский, 55-77, 50-76;
— ул. Верхняя Луговая, 401-425, 454-498;
— ул. 1-я Орловская, 1-27, 2-34;
—ул. 2-я Орловская, 3А-49А, 2-46А.

Специалисты будут обрезать деревья.

Телефон для справок для жителей Центрального округа: 32-40-89.

 В Железнодорожном округе

С 12 по 16 февраля с 13:30 до 16:00 по адресам:

— ул. 8 Марта.

С 12 по 16 февраля с 09:30 до 16:00 по адресам:

— ул. Нижняя Раздельная;
— 1-й Раздельный пер.

Телефон для справок для жителей Железнодорожного округа: 26-32-10.

 В Сеймском округе отключений не запланировано.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Волейбольный позор Курска

Управляющие организации Курска будут штрафовать за некачественную уборку

В курских школах пройдет итоговое собеседование по русскому языку

Центральный округ сегодня останется без отопления

В Курской области выявлены случаи заболевания корью