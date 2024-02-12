С 12 по 16 февраля в Курске пройдет XXIX Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».

Зрителей ждут бесплатные показы художественных лент и творческие встречи с их создателями.Открытие фестиваля состоится 12 февраля в 19:00 в кинотеатре «Юность». Зрители увидят игровой фильм «Анжелюс» и встретятся с создателем картины — режиссером Эдуардом Жолниным.Вход — по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить в кассах центра досуга «Юность», драматического театра им. А.С. Пушкина и Курской государственной филармонии.