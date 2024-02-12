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В Курске пройдет XXIX Международный фестиваль фильмов о правах человека

С 12 по 16 февраля в Курске пройдет XXIX Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».

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Зрителей ждут бесплатные показы художественных лент и творческие встречи с их создателями.

Открытие фестиваля состоится 12 февраля в 19:00 в кинотеатре «Юность». Зрители увидят игровой фильм «Анжелюс» и встретятся с создателем картины — режиссером Эдуардом Жолниным.

Вход — по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить в кассах центра досуга «Юность», драматического театра им. А.С. Пушкина и Курской государственной филармонии.



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