Уровень магнитных бурь в Курской области едва дотянет до слабой

Несмотря на мощные вспышки на Солнце, уровень магнитных бурь в Курской области едва дотянет 13 февраля до слабой G1.

Такой прогноз дает Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.Вспышка 9 февраля произошла на обратной стороне Солнца, в области, которая находится за солнечным краем. По этой причине, воздействие вспышки на Землю оказалось экранировано самим солнечным диском. Несмотря на мощность выброса, влияние события на нашу планету, практически исключено.Метеочувствительным людям в период магнитной бури врачи советуют воздерживаться от употребления алкоголя, проводить больше времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна.