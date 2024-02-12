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Уровень магнитных бурь в Курской области едва дотянет до слабой

Несмотря на мощные вспышки на Солнце, уровень магнитных бурь в Курской области едва дотянет 13 февраля до слабой G1.

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Такой прогноз дает Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.

Вспышка 9 февраля произошла на обратной стороне Солнца, в области, которая находится за солнечным краем. По этой причине, воздействие вспышки на Землю оказалось экранировано самим солнечным диском. Несмотря на мощность выброса, влияние события на нашу планету, практически исключено.

  Метеочувствительным людям в период магнитной бури врачи советуют воздерживаться от употребления алкоголя, проводить больше времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна.
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