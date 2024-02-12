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В Курской области выявлены случаи заболевания корью

В Курской области выявлено 18 случаев заболевания корью.

Фото с официального сайта "Телекомпания "ТАКТ"

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На оперативном совещании было отмечено, что зафиксирован массовый очаг кори - уже есть 18 заболеваемых, эти случаи произошли среди курян из религиозной общины.

"Мы отрабатываем все очаги. Пациенты, в том числе дети, находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице", - отметил Андрей Белостоцкий.

Именно отсутствие прививок стали причиной массового очага, поэтому обращаем внимание на необходимость вакцинации. В России в текущем году уже зафиксированы случаи летального исхода от данного заболевания

Сообщается, что есть два завозных случая кори – от военнослужащих, приехавших из Смоленской области.
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