В Курской области выявлены случаи заболевания корью
В Курской области выявлено 18 случаев заболевания корью.
Фото с официального сайта "Телекомпания "ТАКТ"
"Мы отрабатываем все очаги. Пациенты, в том числе дети, находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице", - отметил Андрей Белостоцкий.
Именно отсутствие прививок стали причиной массового очага, поэтому обращаем внимание на необходимость вакцинации. В России в текущем году уже зафиксированы случаи летального исхода от данного заболевания
Сообщается, что есть два завозных случая кори – от военнослужащих, приехавших из Смоленской области.