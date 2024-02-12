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В курских школах пройдет итоговое собеседование по русскому языку

Устное итоговое собеседование по русскому языку для школьников 9 классов пройдёт в среду, 14 февраля, оно же является допуском к государственной итоговой аттестации.


 

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Собеседование состоит из четырёх заданий: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из тем, диалог с экзаменатором.

Итоговое собеседование по русскому языку девятиклассники будут проходить в своих школах, оцениваться оно будет по системе "зачёт"/"незачёт".

Во время проведения итогового собеседования в аудиториях ведётся аудиозапись ответов участников.

Для школьников, которые не смогут пройти итоговое собеседование в основной день, предусмотрены дополнительные сроки — 13 марта и 15 апреля.

 Всего в Курске итоговое собеседование будут проходить 5062 девятиклассника.
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