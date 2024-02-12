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Волейбольный позор Курска

Продолжаем спортивную тематику. "Юбилейное", двадцатое поражение подряд в Суперлиге, и покорение очередного рекорда спортивной ассоциации профессионального волейбола страны. 

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Такие, без тени смущения, позорные показатели демонстрирует женская волейбольная команда «Атом-Курск». В минувшую субботу, курянки проиграли соперницам из Челябинска.

10 февраля, у себя дома, «атомщицы» принимали суровых челябинских соперниц из команды «Динамо-Метар». Игру, гости с Урала, также демонстрировали, под стать, суровую. С итоговым счётом 0:3, не в пользу Курска. Откровенно слабую, да и, что таить греха, позорную в спортивном понимании, игру курянок безуспешно пытались громко поддерживать болельщики на трибунах. Но если задуматься, то аплодисментов, к тому же, стоя, заслуживает в этой ситуации руководство ЮЗГУ, которое дальновидно рассталось, более полугода назад, с командой «Атом – Курск». Иначе, вузу пришлось бы откровенно краснеть за абсолютно нерезультативную игру волейболисток на протяжении всего нахождения их в Суперлиге. Выше последнего места в турнирной таблице курянки, так ни разу и не поднялись. Бесславной игре «Атома», после матча, дали оценку, и тренер клуба, и сами «атомщицы», и их соперницы из «Динамо-Метар». 

Команде осталось несколько матчей. До последнего 26-го тура. А дальше, все шансы на вылет из дивизиона, и волейболисткам можно начинать задумываться о смене вида спорта, раз в данном не получается. 
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