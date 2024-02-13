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В Курске прошла ярмарка вакансий

В межрайонном кадровом центре занятости Курска прошла ярмарка вакансий Волгоградского автобусного парка и «Курскэлектротранса».
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Представители компаний рассказали соискателям о вакансиях, перспективах развития, условиях труда и социальных гарантиях.

 В связи с увеличением объема пассажирских перевозок в автобусный парк требуются водители, моторист, автомойщик и другие. Заработную плату водителям категории D предлагают до 125 тыс. рублей. В «Курскэлектротранс» ждут водителей троллейбуса. Предлагаемая зарплата – от 59 тыс. рублей. Требуются и водители трамвая с заработной платой от 40 тыс. рублей.

  В ярмарке приняли участие около 60 человек, 5 соискателей сразу заполнили анкеты и выразили заинтересованность в трудоустройстве в представленные организации. С вакансиями желающие могут ознакомиться на Единой цифровой платформе «Работа России».
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