Объявлен прием заявок на конкурс рисунков «Портрет Эрмитажного кота 2024»

«Движение Первых», Государственный Эрмитаж и Московская биеннале современного искусства объявили о начале приема заявок на конкурс рисунков «Портрет Эрмитажного кота 2024» для ребят в возрасте от 8 до 18 лет.



