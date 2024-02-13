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Объявлен прием заявок на конкурс рисунков «Портрет Эрмитажного кота 2024»

 «Движение Первых», Государственный Эрмитаж и Московская биеннале современного искусства объявили о начале приема заявок на конкурс рисунков «Портрет Эрмитажного кота 2024» для ребят в возрасте от 8 до 18 лет.

 

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 Главный приз для трех победителей — путевки на смену в Международном детском центре «Артек». Кроме того, их работы станут муралами в Донецке, Луганске и «Артеке».

 Жюри выберет не только 3 победителей, но и 51 финалиста. Все 54 работы будут представлены в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Выставка откроется 25 мая 2024 года — в День Эрмитажного кота. Подать заявку можно до 31 марта по ссылке: vk.cc/cuyNdL#молодежь46#культура46
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