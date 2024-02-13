В Курской области пройдет модернизация платформы для обработки обращений граждан

Развитие информационных систем, предназначенных для работы с обращениями граждан, обсудили на совещании под руководством заместителя председателя Правительства Курской области Оксаны Крутько.

В сентябре 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Закреплена возможность направления гражданами обращений в органы власти через личные кабинеты на портале «Госуслуги» в форме электронного документа. Ответ будет поступать по адресу электронной почты, указанному в обращении, или по адресу личного кабинета гражданина на едином портале. При этом остается право на подачу обращения в бумажном виде, по электронной почте или с помощью информационных систем органов и организаций.В связи с изменениями возникла необходимость модернизации региональной платформы для обработки обращений. Ее планируется интегрировать с Платформой обратной связи портала госуслуг.Региональному Министерству цифрового развития и связи совместно с Центром управления регионом Курской области поручено разработать техническое задание по развитию региональной информационной системы для работы с обращениями граждан.