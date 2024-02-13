В Курской области пройдет модернизация платформы для обработки обращений граждан
Развитие информационных систем, предназначенных для работы с обращениями граждан, обсудили на совещании под руководством заместителя председателя Правительства Курской области Оксаны Крутько.
В связи с изменениями возникла необходимость модернизации региональной платформы для обработки обращений. Ее планируется интегрировать с Платформой обратной связи портала госуслуг.
Региональному Министерству цифрового развития и связи совместно с Центром управления регионом Курской области поручено разработать техническое задание по развитию региональной информационной системы для работы с обращениями граждан.