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Лента новостей / В регионе

В Курской области пройдет модернизация платформы для обработки обращений граждан

Развитие информационных систем, предназначенных для работы с обращениями граждан, обсудили на совещании под руководством заместителя председателя Правительства Курской области Оксаны Крутько.

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В сентябре 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Закреплена возможность направления гражданами обращений в органы власти через личные кабинеты на портале «Госуслуги» в форме электронного документа. Ответ будет поступать по адресу электронной почты, указанному в обращении, или по адресу личного кабинета гражданина на едином портале. При этом остается право на подачу обращения в бумажном виде, по электронной почте или с помощью информационных систем органов и организаций.

В связи с изменениями возникла необходимость модернизации региональной платформы для обработки обращений. Ее планируется интегрировать с Платформой обратной связи портала госуслуг.

Региональному Министерству цифрового развития и связи совместно с Центром управления регионом Курской области поручено разработать техническое задание по развитию региональной информационной системы для работы с обращениями граждан.



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