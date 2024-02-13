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На реке Тускарь образовалась пена

Специалисты Минприроды Курской области проведут анализ образовавшейся пены на реке Тускарь.

Фото с официального сайта Курская область

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Сотрудники Минприроды Курской области продолжают мониторинг состояния водных объектов на территории региона. В ходе очередного выезда на реке Тускарь, в районе Курского водохранилища, на водной глади было обнаружено большое количество пены желтого цвета. 

При обследовании прилегающей территории следов сброса не обнаружено. Будут привлечены специалисты аккредитованной лаборатории для проведения отбора проб воды. По результатам исследований определят, содержатся ли в воде загрязняющие вещества с превышением предельно допустимой концентрации. В случае их выявления будет принято процессуальное решение.
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