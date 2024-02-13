На реке Тускарь образовалась пена
Специалисты Минприроды Курской области проведут анализ образовавшейся пены на реке Тускарь.
Фото с официального сайта Курская область
При обследовании прилегающей территории следов сброса не обнаружено. Будут привлечены специалисты аккредитованной лаборатории для проведения отбора проб воды. По результатам исследований определят, содержатся ли в воде загрязняющие вещества с превышением предельно допустимой концентрации. В случае их выявления будет принято процессуальное решение.