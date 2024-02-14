Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Северном микрорайоне откроется новая семейная поликлиника

В Северном микрорайоне Курска в ближайшее время откроется новая семейная поликлиника.

Читайте также

Поликлиника расположится в 6-этажном здании с двумя обособленными входными группами - для детей и взрослых, двумя лифтами, одноэтажной пристройкой рентген-блока. Площадь здания - свыше 12 тыс. м. Ежедневно ее смогут посещать 450 взрослых и 150 детей.

Запуск работы медицинского учреждения проведут в два этапа.
Взрослым жителям микрорайона, прикрепленным к поликлинике №1, не понадобится заново проходить регистрацию; их терапевтические участки просто продолжат работу в новом здании. Пациенты, которые живут в районе Северном и получают медицинскую помощь в других лечебных учреждениях Курска и области, могут при желании прикрепиться к новой поликлинике.

Детям на первом этапе в семейной поликлинике начнут оказывать экстренную и неотложную помощь. К дежурному врачу можно будет обратиться, если у ребенка поднялась температура или возникли другие проблемы, требующие медицинской помощи. Педиатрические участки начнут работу на втором этапе запуска семейной поликлиники, который планируется в августе этого года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На территории Курской области местами ожидается опасное метеорологическое явление

На реке Тускарь образовалась пена

В Курской области пройдет модернизация платформы для обработки обращений граждан

Объявлен прием заявок на конкурс рисунков «Портрет Эрмитажного кота 2024»

В Курске прошла ярмарка вакансий