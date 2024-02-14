В Северном микрорайоне откроется новая семейная поликлиника
В Северном микрорайоне Курска в ближайшее время откроется новая семейная поликлиника.
Запуск работы медицинского учреждения проведут в два этапа.
Взрослым жителям микрорайона, прикрепленным к поликлинике №1, не понадобится заново проходить регистрацию; их терапевтические участки просто продолжат работу в новом здании. Пациенты, которые живут в районе Северном и получают медицинскую помощь в других лечебных учреждениях Курска и области, могут при желании прикрепиться к новой поликлинике.
Детям на первом этапе в семейной поликлинике начнут оказывать экстренную и неотложную помощь. К дежурному врачу можно будет обратиться, если у ребенка поднялась температура или возникли другие проблемы, требующие медицинской помощи. Педиатрические участки начнут работу на втором этапе запуска семейной поликлиники, который планируется в августе этого года.