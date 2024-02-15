Оптимизировано движение транспорта на перекрестке улиц Дубровинского и Гудкова
Впервые в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Курской области появилась возможность использовать один из эффективных инструментов в сфере оптимизации транспортных потоков – программную среду имитационного моделирования Aimsun Next.
В результате мероприятий по моделированию транспортных потоков был разработан и введен новый светофорный цикл. После его утверждения на указанном участке улично-дорожной сети скорость движения транспорта увеличилась до 46 км/ч.