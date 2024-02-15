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Оптимизировано движение транспорта на перекрестке улиц Дубровинского и Гудкова

 Впервые в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Курской области появилась возможность использовать один из эффективных инструментов в сфере оптимизации транспортных потоков – программную среду имитационного моделирования Aimsun Next.


 

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С практическим применением программной среды удалось оптимизировать движение транспортных потоков на перекрестке улиц Дубровинского и Гудкова. Затор здесь возникал из-за недостаточного времени на совершение маневра в необходимом направлении.

 В результате мероприятий по моделированию транспортных потоков был разработан и введен новый светофорный цикл. После его утверждения на указанном участке улично-дорожной сети скорость движения транспорта увеличилась до 46 км/ч.


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