Оптимизировано движение транспорта на перекрестке улиц Дубровинского и Гудкова

С практическим применением программной среды удалось оптимизировать движение транспортных потоков на перекрестке улиц Дубровинского и Гудкова. Затор здесь возникал из-за недостаточного времени на совершение маневра в необходимом направлении.В результате мероприятий по моделированию транспортных потоков был разработан и введен новый светофорный цикл. После его утверждения на указанном участке улично-дорожной сети скорость движения транспорта увеличилась до 46 км/ч.