Презентационный ролик туристического маршрута «Соловьи и железо» будут показывать в автобусах

В течение 2024 года на информационных экранах в автобусах и троллейбусах будут показывать презентационный ролик, посвященный национальному туристическому маршруту «Соловьи и железо».

В видео представлены ключевые достопримечательности, которые смогут посетить туристы, отправившись в поездку.Маршрут «Соловьи и железо» получил статус национального в ноябре прошлого года. Старт туров запланирован на апрель 2024 года. Маршрут рассчитан на теплое время года. Он сочетает в себе несколько тематических направлений: военно-патриотическое, этнографическое, промышленное и православное.Туристам предлагается посмотреть такие объекты, как Коренная пустынь, мемориальный комплекс «Курская битва», смотровая площадка карьера Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк мельниц», усадьба А.А. Фета, а также ряд других достопримечательностей, которые могут быть интересны для посещения.