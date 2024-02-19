В этом году в четырех школах сделаю капитальный ремонт

Это школа № 41 имени В.В. Сизова, лицей № 6 имени М.А. Булатова, школа № 18 имени А.С. Сергеева и школа № 10 имени Е.И. Зеленко.

Сейчас проводятся конкурсные процедуры на определение подрядчика по трём объектам — школам №№ 41 и 18, а также лицею № 6. Заключение контрактов запланировано в срок до 20 марта. На капремонт данных учебных заведений уже выделены средства.На капремонт четырёх учебных заведений из городского, областного и федерального бюджетов выделено 629 млн рублей, на оснащение — 39,9 млн рублей.В школах запланированы работы по ремонту систем вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, внутренней отделки, обновление оборудования пищеблока, мебели, спортивного инвентаря. Во всех школах предусмотрено оснащение кабинетов ОБЖ для занятий начальной военной подготовкой. Также, в зависимости от конкретных запросов от каждой из школ, запланированы ремонт цоколей, фасадов, замена оконных блоков, входных групп и других конструкций.Начало работ в школах №№ 41 и 18 и лицее № 6 запланировано на апрель, окончание работ — до 20 августа, если не будет выявлено скрытых и дополнительных работ. По школе № 10 сроки будут известны после подачи заявки на проведение конкурентной процедуры.Как только начнётся капремонт, учащиеся временно будут переведены в другие учреждения.Обучающиеся 1-4-х классов лицея № 6 будут учиться в школе № 32, обучающиеся 5-11-х классов — в школе № 27.Для обучающихся школы № 41 обучение 1-11-х классов будет осуществляться на базе школы № 56.Занятия для обучающихся 1-4-х классов школы № 10 будут проходить в школе № 15, 5-11-х классов — в школе № 8.Для учеников школы № 18 занятия уже проходят на базе других школ: для обучающихся 1, 2, 10, 11-х классов — в школе № 7, для 3-9-х классов — в гимназии № 25.