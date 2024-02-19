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Лента новостей / В регионе

В Курске пройдет выставка-форум ART’Space

24 февраля в «Потоке» пройдет выставка-форум ART’Space.

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Она объединит представителей культуры, креативных индустрий, бизнеса и власти.

Организаторы приглашают музыкантов, предпринимателей, фрилансеров, тех, кто развивается в креативных сферах и бизнесе, а также всех желающих.

16:00 — 22:00 Выставка технологий и современного искусства. Арт-объекты, робототехника, виртуальная реальность, 3D-голограммы, графический дизайн, световые инсталляции и фотозоны.

17:00 — 19:00 Форум. Лекции, нетворкинг, презентации проектов и вручение премий. Участников ждут ценные подарки, кейтеринг, интерактивный стенд VK и прямая трансляция.

 19:00 — 22:00 Концерт и шоу программа. Выступления артистов и музыкальных групп, танцевальные номера и зрелищный перформанс. Яркие впечатления и эмоции. Фуд-корт и призы от спонсоров.
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