Губернатор Курской области рассказал подробности аварии на коммунальных сетях в Железногорске.



Главная причина аварии - износ коммунальных сетей. Обрушение колодца и повреждение канализационной магистрали произошло ночью 17-18 февраля. Для восстановительных работ водоснабжение было приостановлено, затронув 525 домов с более чем 96 тысячами жителей, а также 37 социальных объектов, включая школы и детские сады.- Самая сложная часть работ заключалась в том, что коллектор находится на глубине 9 метров, - написал глава региона.19 февраля в 6 утра рабочие завершили монтаж канализационного колодца. В настоящее время система заполняется, но это займет некоторое время. Жители первых этажей некоторых домов уже имеют доступ к воде, а на верхних этажах она появится в течение 2-3 часов.