Подробности аварии на коммунальных сетях в Железногорске
Губернатор Курской области рассказал подробности аварии на коммунальных сетях в Железногорске.
Фото с тг-канал Романа Старовойта
- Самая сложная часть работ заключалась в том, что коллектор находится на глубине 9 метров, - написал глава региона.
19 февраля в 6 утра рабочие завершили монтаж канализационного колодца. В настоящее время система заполняется, но это займет некоторое время. Жители первых этажей некоторых домов уже имеют доступ к воде, а на верхних этажах она появится в течение 2-3 часов.