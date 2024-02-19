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Подробности аварии на коммунальных сетях в Железногорске

Губернатор Курской области рассказал подробности аварии на коммунальных сетях в Железногорске.


Фото с тг-канал Романа Старовойта

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Главная причина аварии - износ коммунальных сетей. Обрушение колодца и повреждение канализационной магистрали произошло ночью 17-18 февраля. Для восстановительных работ водоснабжение было приостановлено, затронув 525 домов с более чем 96 тысячами жителей, а также 37 социальных объектов, включая школы и детские сады.

- Самая сложная часть работ заключалась в том, что коллектор находится на глубине 9 метров, - написал глава региона.

19 февраля в 6 утра рабочие завершили монтаж канализационного колодца. В настоящее время система заполняется, но это займет некоторое время. Жители первых этажей некоторых домов уже имеют доступ к воде, а на верхних этажах она появится в течение 2-3 часов.

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