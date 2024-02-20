Курские школы стали победителями Всероссийского образовательного проекта
Одиннадцать курских школ стали победителями и призёрами проекта «Музейный час».
Для команд активистов были организованы эфиры из различных музеев России, во время которых ребята знакомились с историческим прошлым и героическими страницами истории нашей Родины, судьбами замечательных людей, памятниками истории и культуры, а затем отвечали на вопросы викторины.
Став участниками проекта, ребята дистанционно побывали в музее-заповеднике «Царское село», Екатерининском дворце, Эрмитаже, Исаакиевском соборе и Михайловском дворце. Кстати, эфиры всё ещё доступны на сайте проекта museum-hour.fedcdo.ru.
Победителями проекта стали команды лицея № 6, школ №№ 13, 28, 42, 46, 59.
Призёры проекта — команды школ №№ 9, 29, 55, 57, 61.