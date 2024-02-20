Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские школы стали победителями Всероссийского образовательного проекта

Одиннадцать курских школ стали победителями и призёрами проекта «Музейный час».

 

Читайте также

Подведены итоги Всероссийского образовательного проекта «Музейный час». Он проводился для команд школьных музеев России с 15 сентября по 31 декабря 2023 года Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.

Для команд активистов были организованы эфиры из различных музеев России, во время которых ребята знакомились с историческим прошлым и героическими страницами истории нашей Родины, судьбами замечательных людей, памятниками истории и культуры, а затем отвечали на вопросы викторины.

Став участниками проекта, ребята дистанционно побывали в музее-заповеднике «Царское село», Екатерининском дворце, Эрмитаже, Исаакиевском соборе и Михайловском дворце. Кстати, эфиры всё ещё доступны на сайте проекта museum-hour.fedcdo.ru.

Победителями проекта стали команды лицея № 6, школ №№ 13, 28, 42, 46, 59.
 Призёры проекта — команды школ №№ 9, 29, 55, 57, 61.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

25 февраля откроется обновленная поликлиника 4-й городской больницы

В Курске схема автобусных маршрутов внесены изменения

Пополнен список льготников на бесплатное пользование платными парковками

Расширен перечень категорий граждан, которые могут получать продукты на Молочной кухне

Куряне получат дополнительную информацию по правилам поведения во время ракетной опасности