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Расширен перечень категорий граждан, которые могут получать продукты на Молочной кухне

На сегодняшнем заседании Курского городского Собрания утвердили список категорий граждан, которые могут получать продукты на Молочной кухне.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Речь идет о семьях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. А также о семьях, в которых одновременно родилось двое и более детей, семьях, где один из родителей погиб или является участником специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

До этого была категория «дети, родители которых являются участниками СВО».

Также в список вошли дети-инвалиды и дети из семей, в которых оба родителя либо одинокий родитель учится очно в вузе или ссузе, без учета доходов семьи (новая категория).


 
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