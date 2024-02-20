Расширен перечень категорий граждан, которые могут получать продукты на Молочной кухне
На сегодняшнем заседании Курского городского Собрания утвердили список категорий граждан, которые могут получать продукты на Молочной кухне.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
До этого была категория «дети, родители которых являются участниками СВО».
Также в список вошли дети-инвалиды и дети из семей, в которых оба родителя либо одинокий родитель учится очно в вузе или ссузе, без учета доходов семьи (новая категория).