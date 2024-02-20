Расширен перечень категорий граждан, которые могут получать продукты на Молочной кухне

На сегодняшнем заседании Курского городского Собрания утвердили список категорий граждан, которые могут получать продукты на Молочной кухне.





Речь идет о семьях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. А также о семьях, в которых одновременно родилось двое и более детей, семьях, где один из родителей погиб или является участником специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.До этого была категория «дети, родители которых являются участниками СВО».Также в список вошли дети-инвалиды и дети из семей, в которых оба родителя либо одинокий родитель учится очно в вузе или ссузе, без учета доходов семьи (новая категория).