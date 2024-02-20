Пополнен список льготников на бесплатное пользование платными парковками

По решению Курского городского Собрания, список льготников, имеющих право бесплатно пользоваться платными парковочными зонами, дополнен категорией граждан, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.





Воспользоваться правом указанная категория граждан сможет после внесения изменений в постановление администрации города.Напомним, ранее в список льготников входили:— инвалиды 1-2-3 групп;— участники Великой Отечественной войны;— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и их союзниками в период Второй мировой войны;— родители и усыновители многодетных семей;— участники боевых действий и члены их семей;— почётные доноры России.Для получения льготы необходимо обратиться в комитет дорожного хозяйства и предоставить документы, удостоверяющие личность и владение транспортным средством.