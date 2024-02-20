Пополнен список льготников на бесплатное пользование платными парковками
По решению Курского городского Собрания, список льготников, имеющих право бесплатно пользоваться платными парковочными зонами, дополнен категорией граждан, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Напомним, ранее в список льготников входили:
— инвалиды 1-2-3 групп;
— участники Великой Отечественной войны;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и их союзниками в период Второй мировой войны;
— родители и усыновители многодетных семей;
— участники боевых действий и члены их семей;
— почётные доноры России.
Для получения льготы необходимо обратиться в комитет дорожного хозяйства и предоставить документы, удостоверяющие личность и владение транспортным средством.