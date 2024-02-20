Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

25 февраля откроется обновленная поликлиника 4-й городской больницы

После капремонта открывается поликлиника 4-й городской больницы, которая сейчас переименована в клиническую больницу №3. 
Фото из тг-канала Романа Старовойта

Читайте также

Общая стоимость работ составила 235 млн рублей, из них 50,6 млн рублей — федеральные деньги. Остальное — средства регионального бюджета.

В ходе капитального ремонта здесь установлены электронный томограф, три цифровых рентгеновских аппарата, портативная стоматологическая установка.

 Также в оснащённой современным оборудованием лаборатории можно проводить большой спектр анализов, которые необходимы как для постановки диагнозов в поликлинике, так и для оценки состояния пациентов стационара.

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске схема автобусных маршрутов внесены изменения

Пополнен список льготников на бесплатное пользование платными парковками

Расширен перечень категорий граждан, которые могут получать продукты на Молочной кухне

Куряне получат дополнительную информацию по правилам поведения во время ракетной опасности

Ограничение движения