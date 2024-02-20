25 февраля откроется обновленная поликлиника 4-й городской больницы

После капремонта открывается поликлиника 4-й городской больницы, которая сейчас переименована в клиническую больницу №3.

Общая стоимость работ составила 235 млн рублей, из них 50,6 млн рублей — федеральные деньги. Остальное — средства регионального бюджета.В ходе капитального ремонта здесь установлены электронный томограф, три цифровых рентгеновских аппарата, портативная стоматологическая установка.Также в оснащённой современным оборудованием лаборатории можно проводить большой спектр анализов, которые необходимы как для постановки диагнозов в поликлинике, так и для оценки состояния пациентов стационара.