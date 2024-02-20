Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Суд приостановил деятельность предприятия ООО «Энергопарк»

В 2021 году в адрес Минприроды Курской области стали поступать многочисленные жалобы граждан в отношении ООО «Энергопарк».
Фото с официальной группы ВК Курская область

Читайте также

Жители областного центра и Курского района указывали на неприятный запах, исходящий от предприятия.

В ходе административного расследования установлено, что объект не стоял на учете как оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. Были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Минприроды предъявило гражданский иск о приостановлении деятельности предприятия и обратилось в суд.

  Курский районный суд в 2022 году вынес решение о приостановке деятельности предприятия до получения разрешительных документов и лицензии.

ООО «Энергопарк» пытался оспорить решение суда первой инстанции и обеспечительные меры в Курском областном суде, а затем в Первом кассационном суде общей юрисдикции. В 2024 году по итогам всех судебных заседаний решение и обеспечительные меры по его исполнению оставлены без изменений, поданные ООО «ЭнергоПарк» жалобы – без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу.

  В настоящий момент судом первой инстанции выданы исполнительные листы, которые направлены в отдел судебных приставов по Курскому району Курской области для принудительного исполнения.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Весной будет временно ограниченно движение большегрузов

Железнодорожный округ на пять дней останется без электроэнергии

Курянам доступна интерактивная карта укрытий

25 февраля откроется обновленная поликлиника 4-й городской больницы

В Курске схема автобусных маршрутов внесены изменения