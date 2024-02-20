Суд приостановил деятельность предприятия ООО «Энергопарк»
В 2021 году в адрес Минприроды Курской области стали поступать многочисленные жалобы граждан в отношении ООО «Энергопарк».
Фото с официальной группы ВК Курская область
В ходе административного расследования установлено, что объект не стоял на учете как оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. Были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Минприроды предъявило гражданский иск о приостановлении деятельности предприятия и обратилось в суд.
Курский районный суд в 2022 году вынес решение о приостановке деятельности предприятия до получения разрешительных документов и лицензии.
ООО «Энергопарк» пытался оспорить решение суда первой инстанции и обеспечительные меры в Курском областном суде, а затем в Первом кассационном суде общей юрисдикции. В 2024 году по итогам всех судебных заседаний решение и обеспечительные меры по его исполнению оставлены без изменений, поданные ООО «ЭнергоПарк» жалобы – без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу.
В настоящий момент судом первой инстанции выданы исполнительные листы, которые направлены в отдел судебных приставов по Курскому району Курской области для принудительного исполнения.