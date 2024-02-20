Суд приостановил деятельность предприятия ООО «Энергопарк»

В 2021 году в адрес Минприроды Курской области стали поступать многочисленные жалобы граждан в отношении ООО «Энергопарк».

Жители областного центра и Курского района указывали на неприятный запах, исходящий от предприятия.В ходе административного расследования установлено, что объект не стоял на учете как оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. Были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Минприроды предъявило гражданский иск о приостановлении деятельности предприятия и обратилось в суд.Курский районный суд в 2022 году вынес решение о приостановке деятельности предприятия до получения разрешительных документов и лицензии.ООО «Энергопарк» пытался оспорить решение суда первой инстанции и обеспечительные меры в Курском областном суде, а затем в Первом кассационном суде общей юрисдикции. В 2024 году по итогам всех судебных заседаний решение и обеспечительные меры по его исполнению оставлены без изменений, поданные ООО «ЭнергоПарк» жалобы – без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу.В настоящий момент судом первой инстанции выданы исполнительные листы, которые направлены в отдел судебных приставов по Курскому району Курской области для принудительного исполнения.