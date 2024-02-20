Весной будет временно ограниченно движение большегрузов

С наступлением весны климатическая нагрузка на дорожное покрытие возрастает, в связи с этим ежегодно в Курской области вводятся весенние ограничения для большегрузного транспорта.

С 20 марта по 18 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения не допускается проезд транспортных средств (с грузом или без груза) с нагрузкой на ось более 6 тонн. Исключением станет один из участков автомобильной дороги регионального значения «Крым» - Иванино.Временное ограничение движения не коснется международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, перевозок пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, комбикормов, смазочных масел и специальных жидкостей.Кроме того, ограничение не распространяется на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; проезд транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.