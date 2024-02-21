Подписан ряд важных законов
Подписал ряд важных законов, ранее принятых Курской областной Думой.
- Предприятия региона, производящие товары в обрабатывающих отраслях, теперь могут стать участниками региональных инвестиционных проектов со снижением ставки налога на прибыль с 20 до 10%. Ранее это было предусмотрено для проектов с инвестициями от 100 млн рублей на три года, от 500 млн рублей — на пять лет. Новый закон дает право предприятиям продлить льготу с 5 до 10 лет, если объем инвестиций превышает 45 млрд рублей. Механизм снижения налоговой нагрузки повышает инвестиционную привлекательность региона для крупных инвесторов. В свою очередь бюджет Курской области за счет создания новых производств и рабочих мест получит дополнительные налоговые отчисления, существенно превышающие недополученные доходы в связи с предоставлением льготы.
- Также внесены изменения в закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль организаций на территории региона. Круг потенциальных инвесторов, которые могут его получать, расширится. Теперь закон распространяет такое право на предприятия, производящие прочие технические и промышленные текстильные изделия.
Инвестиционный вычет предоставляется в размере до 90% от затрат инвестора.