В Курске пройдет Кубок Черноземья по зимним дисциплинам парусного спорта

На Курском водохранилище в Щетинке 23-25 февраля пройдет Кубок Черноземья по зимним дисциплинам парусного спорта

Полсотни спортсменов из Москвы, а также Московской, Ленинградской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Орловской, Челябинской и Курской областей сразятся в классах «курс-рейс – лыжи» и «курс-рейс – доска».• 23 февраля в 11:30 состоится церемония открытия на пляже Лазурный; в 13:00-16:00 – гонки.• 24 февраля в 11:30-16:00 и 25 февраля в 11:30-14:00 также пройдут гонки. Место их проведения будет определено накануне в зависимости от погодных условий.Если качество снежного и ледового покрытия не будет отвечать потребностям спортсменов, соревнования перенесут на другие площадки