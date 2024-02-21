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В Курске пройдет Кубок Черноземья по зимним дисциплинам парусного спорта

 На Курском водохранилище в Щетинке 23-25 февраля пройдет Кубок Черноземья по зимним дисциплинам парусного спорта

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Полсотни спортсменов из Москвы, а также Московской, Ленинградской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Орловской, Челябинской и Курской областей сразятся в классах «курс-рейс – лыжи» и «курс-рейс – доска».

• 23 февраля в 11:30 состоится церемония открытия на пляже Лазурный; в 13:00-16:00 – гонки.
• 24 февраля в 11:30-16:00 и 25 февраля в 11:30-14:00 также пройдут гонки. Место их проведения будет определено накануне в зависимости от погодных условий.

  Если качество снежного и ледового покрытия не будет отвечать потребностям спортсменов, соревнования перенесут на другие площадки
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