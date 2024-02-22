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Лента новостей / В регионе

Известен график приема граждан исполнительных органов в марте

Продолжается личный прием граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области.

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На официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены график приема граждан руководителями в марте 2024 года https://clck.ru/38yEWQ, а также график выездного приема https://clck.ru/38yEYK.

  Прием проводится по предварительной записи по тел. +7 (4712) 70-11-71. Письменные обращения можно направить по факсу +7 (4712) 70-11-59.
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Известен график приема граждан исполнительных органов в марте

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