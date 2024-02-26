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Принимаются заявки на соискание премии Губернатора Курской области

До 31 марта принимаются заявки на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования в 2024 году.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Она присуждается за достижение значительных результатов в сфере менеджмента качества образования и учреждена с целью стимулировать формирование эффективных управленческих команд образовательных организаций.

 По итогам конкурсного отбора определят 5 организаций-победителей, которые получат по 1 млн рублей. Будут выбраны одна дошкольная образовательная организация, две общеобразовательные, одна профессиональная образовательная организация и одна организация дополнительного образования детей.

Денежные средства победители могут направить на развитие управленческих компетенций, необходимых для решения нетиповых задач управления для повышения эффективности деятельности управленческой команды образовательной организации.




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