Роман Старовойт провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектам

Губернатор Курской области Роман Старовойт в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектам.

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На совещании были подвели итоги выполнения национальных проектов в 2023 году и обозначили планы на текущий год.Кассовое исполнение нацпроектов на территории Курской области в 2023 году составило 16,9 млрд рублей. При этом общий уровень реализации составил 99,01%. Это 11-е место среди всех регионов России. В 16 из 18 органов власти уровень достижения показателей составил 100%, в министерстве строительства – 96,1%, министерстве здравоохранения – 95,1%.Особое внимание глава региона обратил на реализацию национального проекта «Производительность труда». Он отметил, что в условиях возрастающей кадровой потребности необходимо шире масштабировать успешные примеры повышения производительности работников на предприятиях.В 2024 году основные объемы финансирования будут направлены на сферы дорожного строительства и транспорта, образование, здравоохранение и демографию. По состоянию на сегодняшний день контракты заключены практически на 60% от потребности.