Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектам

Губернатор Курской области Роман Старовойт в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектам.

Читайте также

На совещании были подвели итоги выполнения национальных проектов в 2023 году и обозначили планы на текущий год.

Кассовое исполнение нацпроектов на территории Курской области в 2023 году составило 16,9 млрд рублей. При этом общий уровень реализации составил 99,01%. Это 11-е место среди всех регионов России. В 16 из 18 органов власти уровень достижения показателей составил 100%, в министерстве строительства – 96,1%, министерстве здравоохранения – 95,1%.

 Особое внимание глава региона обратил на реализацию национального проекта «Производительность труда». Он отметил, что в условиях возрастающей кадровой потребности необходимо шире масштабировать успешные примеры повышения производительности работников на предприятиях.

  В 2024 году основные объемы финансирования будут направлены на сферы дорожного строительства и транспорта, образование, здравоохранение и демографию. По состоянию на сегодняшний день контракты заключены практически на 60% от потребности.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске пройдет вторая выставка «КурскСтрой – 2024»

На время реконструкции в Курске остановят трамвайное движение

Принимаются заявки на соискание премии Губернатора Курской области

За выходные Госавтоинспекции отстранила от управления автомобилем более 50 человек

Известен график приема граждан исполнительных органов в марте