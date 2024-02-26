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На время реконструкции в Курске остановят трамвайное движение

С 1 марта откроется рабочее движение по реконструированной трамвайной линии.

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Также, при наступлении тепла будет проведено и благоустройство.

Модернизацию трамвайных линий стремятся закончить к 1 марта 2025 года. Губернатор Курской области подчеркнул необходимость некоторых ограничений для автолюбителей.

Он сообщил, что в апреле реконструкция продолжится. Трамвайное движение будут останавливать, так как без этого невозможно вести работу.

Роман Старовойт поручил до конца марта провести слушания на площадке областной Думы, пригласить граждан, общественников, чтобы рассказать подробно о следующих этапах трамвайной модернизации.
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