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В Курске состоится Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам

2 марта на территории базы спортивной школы «Арена» по улице Парк Солянка состоится Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам.


 

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 Соревнования начнутся со старта самых юных участников в 10 часов утра. Победители будут определены в 12 возрастных группах на дистанциях 1, 2, 3, 6 и 10 км. Всех спортсменов и их болельщиков ждут музыка, викторина, а также полевая кухня. Предварительные заявки на участие принимаются до 17:00 1 марта по ссылке: https://orgeo.ru/event/32181

  Также 2 марта на территории базы спортивной школы «Арена» пройдут соревнования по лыжным гонкам II Спартакиады государственных и муниципальных служащих, посвященной 90-летию образования Курской области. Начало регистрации в 12:00, старт эстафеты в 13:15. 
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