На проспекте Н. Плевицкой построят школу на 1600 мест

Под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта прошло совещание по вопросу строительства объектов образования на территории города Курска.





образования и науки Курской области Наталия Бастрикова проинформировала собравшихся о ходе создания школы на 1600 мест на проспекте Н. Плевицкой.

МинистрШкола должна открыться с нового 2025-2026 учебного года. Сегодня на площадке работают 70 человек. Ведутся подготовительные работы. После 5 марта количество рабочих планируется увеличить до 270.Открытым голосованием курянами было выбрано брендовое название – «Школа будущего». Предполагается, что обучение будет вестись по двум основным профилям: естественнонаучному и технологическому. Планируется и размещение на территории школы «Авторемонтной мастерской» для дополнительного внеклассного обучения.Также на совещании рассмотрели вопрос строительства пристроя к зданию школы № 45. Строительно-монтажные работы идут в графике, оборудование и мебель закуплены, ввод школы в эксплуатацию запланирован в сентябре этого года.Обсудили и ход строительства школы на проспекте А. Дериглазова. На объекте выполнен каркас из железобетонных элементов. Завершаются работы по кирпичной кладке наружных стен. Планируется перерасчёт сметной стоимости строительства, с последующем прохождением государственной экспертизы.