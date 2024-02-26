образования и науки Курской области Наталия Бастрикова проинформировала собравшихся о ходе создания школы на 1600 мест на проспекте Н. Плевицкой.Министр
Школа должна открыться с нового 2025-2026 учебного года. Сегодня на площадке работают 70 человек. Ведутся подготовительные работы. После 5 марта количество рабочих планируется увеличить до 270.
Открытым голосованием курянами было выбрано брендовое название – «Школа будущего». Предполагается, что обучение будет вестись по двум основным профилям: естественнонаучному и технологическому. Планируется и размещение на территории школы «Авторемонтной мастерской» для дополнительного внеклассного обучения.
Также на совещании рассмотрели вопрос строительства пристроя к зданию школы № 45. Строительно-монтажные работы идут в графике, оборудование и мебель закуплены, ввод школы в эксплуатацию запланирован в сентябре этого года.
Обсудили и ход строительства школы на проспекте А. Дериглазова. На объекте выполнен каркас из железобетонных элементов. Завершаются работы по кирпичной кладке наружных стен. Планируется перерасчёт сметной стоимости строительства, с последующем прохождением государственной экспертизы.
На проспекте Н. Плевицкой построят школу на 1600 мест
Под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта прошло совещание по вопросу строительства объектов образования на территории города Курска.