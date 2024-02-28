График выплат пособий и пенсий в марте
В Отделении СФР по Курской области проинформировали о графике зачисления пенсий и пособий в марте 2024 года.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за февраль будет перечислена 5 марта, пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 7 марта.
Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 7 (за 10-е число), 12, 20, 22 (за 23-е число) марта. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком; его можно уточнить в своем почтовом отделении.
В СФР обращают внимание на то, что зачисление пособий осуществляется в течение всего рабочего дня.