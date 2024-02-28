График выплат пособий и пенсий в марте

В Отделении СФР по Курской области проинформировали о графике зачисления пенсий и пособий в марте 2024 года.

1 марта куряне получат следующие пособия и выплаты за февраль: единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет; пособия по беременности и родам; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 года; иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в СФР от органов социальной защиты.Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за февраль будет перечислена 5 марта, пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 7 марта.Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 7 (за 10-е число), 12, 20, 22 (за 23-е число) марта. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком; его можно уточнить в своем почтовом отделении.В СФР обращают внимание на то, что зачисление пособий осуществляется в течение всего рабочего дня.