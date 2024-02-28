6 марта в Курской области пройдет плановая проверка готовности системы оповещения

6 марта в 10:40 в Курской области запланирована плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением оконечных устройств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до жителей региона.

Она пройдет с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов в 10:43 до 3 минут.Для всех угроз, в числе которых природные, техногенные и биолого-социальные аварии, в качестве оповещения предусмотрен сигнал «Внимание всем!». Он сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с дальнейшим доведением информации о сложившейся ситуации и порядке действий.