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Лента новостей / В регионе

6 марта в Курской области пройдет плановая проверка готовности системы оповещения

6 марта в 10:40 в Курской области запланирована плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением оконечных устройств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до жителей региона.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Она пройдет с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов в 10:43 до 3 минут.

Для всех угроз, в числе которых природные, техногенные и биолого-социальные аварии, в качестве оповещения предусмотрен сигнал «Внимание всем!». Он сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с дальнейшим доведением информации о сложившейся ситуации и порядке действий.

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