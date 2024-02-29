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Лента новостей / В России

Законы, вступившие в силу в марте

В марте вступили в силу новые законы

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- Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, который воспитывают детей до 16 лет. Исключением могут быть ликвидация организации или глубокое нарушение трудовых обязанностей.

- Собственники аварийного жилья смогут получить другое по договору соцнайма вне очереди. Принятый закон уравнивает их в праве с нанимателями соцжилья, которое признано аварийным,-они уже имели право вне очереди получить другое жилье по договору соцнайма.

- Вводится конфискация имущества за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и ряд других статей. Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений. За ряд преступлений смогут лишить специальных, воинских и почетных званий.

- В России появится система государственного экологического мониторинга. Она предназначена для всестороннего и своевременного информирования граждан и органов власти о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы. В системе будет содержаться информация о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов и земель.

- Региональные власти будут устанавливать стандарт и комплексный план транспортного обслуживания населения. В часности, будут разработаны перечень и целевые значения показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность перевозок пассажиров и багажа автомобильных и неземным электрическим транспортом.

- Вступают в силу положение закона о госрегулировании производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Устанавливается, что при отсутствии лицензии на производство таких товаров оборудование должно быть законсервировано.  Запрещается розничная продажа никотиносодержащей продукции не в потребительской упаковке.

- Изменяются требования к маркировке винодельной продукции. На этикетке или контрэтикетке нужно будет указать информацию о ее виде, производителе и сорте винограда. Шрифт должени быть контрастным и легкочитаемым, размер не менее восьми пунктов.

- Вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи, которые по закону должны устанавливаться Правительством. Они различаются от вида животного. Определены размеры вольеров, аквариумов. Заболевшее животное нужно изолировать и лечить, в помещениях поддерживать чистоту.

- Заявление о выплате возмещения по вкладам теперь можно будет подать в электронной форме: на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на «Госуслугах». А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета – предоставить реквизиты карты «Мир».
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