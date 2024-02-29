Законы, вступившие в силу в марте

В марте вступили в силу новые законы

- Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, который воспитывают детей до 16 лет. Исключением могут быть ликвидация организации или глубокое нарушение трудовых обязанностей.- Собственники аварийного жилья смогут получить другое по договору соцнайма вне очереди. Принятый закон уравнивает их в праве с нанимателями соцжилья, которое признано аварийным,-они уже имели право вне очереди получить другое жилье по договору соцнайма.- Вводится конфискация имущества за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и ряд других статей. Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений. За ряд преступлений смогут лишить специальных, воинских и почетных званий.- В России появится система государственного экологического мониторинга. Она предназначена для всестороннего и своевременного информирования граждан и органов власти о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы. В системе будет содержаться информация о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов и земель.- Региональные власти будут устанавливать стандарт и комплексный план транспортного обслуживания населения. В часности, будут разработаны перечень и целевые значения показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность перевозок пассажиров и багажа автомобильных и неземным электрическим транспортом.- Вступают в силу положение закона о госрегулировании производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Устанавливается, что при отсутствии лицензии на производство таких товаров оборудование должно быть законсервировано. Запрещается розничная продажа никотиносодержащей продукции не в потребительской упаковке.- Изменяются требования к маркировке винодельной продукции. На этикетке или контрэтикетке нужно будет указать информацию о ее виде, производителе и сорте винограда. Шрифт должени быть контрастным и легкочитаемым, размер не менее восьми пунктов.- Вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи, которые по закону должны устанавливаться Правительством. Они различаются от вида животного. Определены размеры вольеров, аквариумов. Заболевшее животное нужно изолировать и лечить, в помещениях поддерживать чистоту.- Заявление о выплате возмещения по вкладам теперь можно будет подать в электронной форме: на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на «Госуслугах». А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета – предоставить реквизиты карты «Мир».