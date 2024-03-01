Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM

Новая музыка

Лента новостей

В Курске прошел рейд «Уступи дорогу»

В Железнодорожном округе отключат электричество

Законы, вступившие в силу в марте

6 марта в Курской области пройдет плановая проверка готовности системы оповещения

6 марта в Курской области пройдет плановая проверка готовности системы оповещения