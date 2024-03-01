До 10 марта открыт прием заявок на участие в международном чемпионате «Битва роботов»

Теперь побороться за звание чемпиона могут не только взрослые, но и дети.

Призовой фонд чемпионата 6 млн рублей.В этот раз чемпионат стартует по новым правилам. Соревнования пройдут в 2 категориях:– «Битва мини-роботов» для детей в возрасте 10-17 лет с машинами весом до 1,5 кг и размерами не более 25×25×25 см;– «Битва роботов» с машинами весом до 110 кг с габаритами до 150×150×200 см.Задача участников – придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиями категории, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Количество человек в каждой команде – от 1 до 5.Узнать подробности и подать заявку можно на странице чемпионата на «Госуслугах»