Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

До 10 марта открыт прием заявок на участие в международном чемпионате «Битва роботов»

Теперь побороться за звание чемпиона могут не только взрослые, но и дети.

Читайте также

Призовой  фонд чемпионата 6 млн рублей.

В этот раз чемпионат стартует по новым правилам. Соревнования пройдут в 2 категориях:
– «Битва мини-роботов» для детей в возрасте 10-17 лет с машинами весом до 1,5 кг и размерами не более 25×25×25 см;
– «Битва роботов» с машинами весом до 110 кг с габаритами до 150×150×200 см.

 Задача участников – придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиями категории, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Количество человек в каждой команде – от 1 до 5.

  Узнать подробности и подать заявку можно на странице чемпионата на «Госуслугах»
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

У комитета социальной защиты населения города есть официальный чат-бот в Telegram

6 марта в Курской области запланирована плановая проверка готовности системы оповещения

В Курске прошел рейд «Уступи дорогу»

В Железнодорожном округе отключат электричество

Законы, вступившие в силу в марте