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В Курске определены места для торговли живыми цветами в предпраздничные дни

 Комитетом предпринимательства и торговли определены места, где граждане, желающие продать цветочную продукцию и заблаговременно обратившиеся в ведомство, уже сейчас реализуют широкий ассортимент живых цветов.


 

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Столы оборудованы по адресам:

— ул. Ленина, 20 (у «PastaBasta»);
— ул. Ленина, 20 и 10 (у «Жар Пиццы»);
— ул. Ленина, 26 (у ТЦ «Пушкинский»);
— ул. Ленина, 60 (у ТЦ «Московский»);
— ул. К. Маркса, 59а (около здания «СахПроект»);
— ул. Дзержинского, 69б (остановка «Улица Павлуновского»);
— ул. Маяковского, 72 (у магазина «Умный Крепеж»);
— пр-т Кулакова, 9 (остановка «Улица Народная»).

 Как пояснили в ведомстве, места организованы в целях создания условий шаговой доступности для покупателей. Кроме того, это позволит создать благоприятные условия для продаж, сократит случаи несанкционированной торговли.
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