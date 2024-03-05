В Курске определены места для торговли живыми цветами в предпраздничные дни

Комитетом предпринимательства и торговли определены места, где граждане, желающие продать цветочную продукцию и заблаговременно обратившиеся в ведомство, уже сейчас реализуют широкий ассортимент живых цветов.







Столы оборудованы по адресам:— ул. Ленина, 20 (у «PastaBasta»);— ул. Ленина, 20 и 10 (у «Жар Пиццы»);— ул. Ленина, 26 (у ТЦ «Пушкинский»);— ул. Ленина, 60 (у ТЦ «Московский»);— ул. К. Маркса, 59а (около здания «СахПроект»);— ул. Дзержинского, 69б (остановка «Улица Павлуновского»);— ул. Маяковского, 72 (у магазина «Умный Крепеж»);— пр-т Кулакова, 9 (остановка «Улица Народная»).Как пояснили в ведомстве, места организованы в целях создания условий шаговой доступности для покупателей. Кроме того, это позволит создать благоприятные условия для продаж, сократит случаи несанкционированной торговли.