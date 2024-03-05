Плановое отключение электричества в марте
В связи с проведением плановых работ специалисты произведут отключение электроэнергии по следующим улицам города:
12 марта 2024г с 09-00 до 12-00:
Бойцов 9-й Дивизии 131 Б
Бойцов 9-й Дивизии 133/1
Узенький переулок 3А
Узенький проезд 3 - 15; 4 - 12
Узенький переулок 1 - 17; 4 - 36А
14 марта 2024г с 09-00 до 12-00:
Масловка 3-43; 6-44
Нижняя Казацкая 99-119; 110-138
Заречная 111-165; 114-168
Бурцевка
Верхняя Луговая 227-351; 282-378
4-й Косиновский переулок 55-77; 50-76
Верхняя Луговая 401-425; 454-498
1-я Орловская 1-27; 2-34
2-я Орловская 3А - 49А; 2 - 46А
С 11 по 13 марта 2024г с 09-00 до 16-00:
Ахтырская 7 - 17; 6 -22
Ахтырский тупик 5 – 31
Тел. для справок: 32-40-89
В Железнодорожном округе:
С 11 по 15 марта 2024г с 09-30 до 16-00:
ул. 8 Марта 2-54