Плановое отключение электричества в марте

В связи с проведением плановых работ специалисты произведут отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В Центральном округе:12 марта 2024г с 09-00 до 12-00:Бойцов 9-й Дивизии 131 ББойцов 9-й Дивизии 133/1Узенький переулок 3АУзенький проезд 3 - 15; 4 - 12Узенький переулок 1 - 17; 4 - 36А14 марта 2024г с 09-00 до 12-00:Масловка 3-43; 6-44Нижняя Казацкая 99-119; 110-138Заречная 111-165; 114-168БурцевкаВерхняя Луговая 227-351; 282-3784-й Косиновский переулок 55-77; 50-76Верхняя Луговая 401-425; 454-4981-я Орловская 1-27; 2-342-я Орловская 3А - 49А; 2 - 46АС 11 по 13 марта 2024г с 09-00 до 16-00:Ахтырская 7 - 17; 6 -22Ахтырский тупик 5 – 31Тел. для справок: 32-40-89В Железнодорожном округе:С 11 по 15 марта 2024г с 09-30 до 16-00:ул. 8 Марта 2-54